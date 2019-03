Rekordvarm februar i fem fylke

innenriks

Månadstemperaturen for heile landet låg 3,5 grader over normalen. Månaden er blant dei 15 til 20 varmaste i ein serie som går tilbake til år 1900, melder Meteorologisk institutt i si oppsummering for februar.

Relativt varmast var det på Austlandet, Sørlandet og i fjellet i Sør-Noreg, med 5 til 6 grader over normalen. Eit par målestasjonar i Troms og Finnmark låg nær normalen.

Månadsnedbøren var 150 prosent av normalen. Nokre stasjonar i Nordland og Troms fekk om lag tre gonger den normale nedbøren. Eit par stasjonar nord på Austlandet og i Trøndelag fekk under 50 prosent av normalen.

Den nye februarrekorden for Aust-Agder vart sett i Landvik i Grimstad 26. februar og er på 18,7 grader.

I Rogaland er den nye rekorden 14,2 grader, i Hordaland 15,7, i Sogn og Fjordane 15,5 og i Oppland 13,3 grader.