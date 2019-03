Rekordvarm februar i fem fylkar

innenriks

Månadstemperaturen for heile landet låg 3,5 grader over normalen. Månaden er blant dei 15 til 20 varmaste i ein serie som går tilbake til år 1900, melder Meteorologisk institutt i oppsummeringa si for februar.

Relativt varmast var det på Austlandet, Sørlandet, og i fjellet i Sør-Noreg, med 5 til 6 grader over normalen. Eit par målestasjonar i Troms og Finnmark låg nær normalen.

Månadsnedbøren var 150 prosent av normalen. Nokre stasjonar i Nordland og Troms fekk om lag tre gonger av den normale nedbøren. Eit par stasjonar nord på Austlandet og i Trøndelag fekk under 50 prosent av normalen.

Fem fylkesrekordar

Den nye fylkesrekorden for Aust-Agder vart sett i Landvik i Grimstad 26. februar og lyder på 18,7 grader. Den gamle rekorden var 16,9 grader.

I Rogaland er den nye rekorden 14,2 grader. Han vart målt på Våland i Stavanger. Den gamle rekorden var 13,8 grader. I Hordaland vart den nye februarrekorden målt i Etne til 15,7 grader. Den gamle rekorden var 13,2 grader.

I Sogn og Fjordane vart rekorden på 15,5 grader sett i Svelgen. Den gamle rekorden var 15,3 grader. I Oppland er ny rekordtemperatur 13,3 grader, sett på Bjorli. Den gamle rekorden vart sett heilt tilbake til 1878 på Biri og var 12,6 grader.

Varmerekordar for fall

Klimaforskar Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt er ikkje i tvil om at norske varmerekordar står for fall i eit mykje raskare tempo enn tidlegare.

– Kombinasjonen mellom varmt vêr og klimaendringar vil føre til at varmerekordar vil blir slått hyppigare i framtida, seier han til NRK.

Klimaforskar Bjørn Samset i Cicero seier at tidlegare vår kan få alvorlege konsekvensar for landbruket.

– I utgangspunktet kan det opplevast positivt for bøndene fordi det gir lengre vekstsesong. Men tidleg pollensesong, som blir avbroten av ein kuldeperiode, kan skape problem for mellom anna frukt, bær og insekt, seier han.

Klimaforskaren seier ein klarer nokre ekstremår innimellom, men det blir trøbbel når rekordane står i kø.

Varmast i Landvik

Rekorden som vart sett i Landvik på 18,7 plussgrader var òg den høgaste maksimumstemperaturen som vart målt i heile landet i februar. Den lågaste minimumstemperaturen var -38,5 grader, og vart målt i Karasjok – Markannjarga i Finnmark 5. februar.

Den høgaste døgnnedbøren var 77,1 millimeter, og vart målt på Valjord i Sørfold kommune i Nordland 23. februar.