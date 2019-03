Jensen held fast på at innvandring bidrar til auka skilnader

innenriks

– Auken i forskjellar dei siste 30 år er samansette, men det er ingen tvil om at talet på barn i låginntektsfamiliar har auka på grunn av innvandring. Det må venstresida snart erkjenne, seier ho til NTB.

Stortingsmeldinga «Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft» vart fredag lagt fram på Løkenåsen skole i Lørenskog.

I forkant av framlegginga sa Siv Jensen at innvandring er hovudårsaka til auka skilnader. Utsegna hausta kritikk frå fleire hald, mellom dei SV-leiar Audun Lysbakken og forskar Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå.

Dei meiner begge at Jensens utsegn er feil og at den viktigaste grunnen til økonomisk forskjell er auken i inntekta til dei aller rikaste.

Står på sitt

Forskjellen er høgare no enn for 30 år sidan. Fleire barn lever i familiar med vedvarande låginntekt enn tidlegare, sa Jensen under framlegginga.

I stortingsmeldinga blir det understreka at god integrering er eit viktig tiltak mot forskjell og utanforskap.

– Det viktigaste vi kan gjere for å motverke forskjellar er å få fleire i jobb, betre integreringa og auke kompetansen til befolkninga gjennom utdanning, sa Jensen under framlegginga.

Reformer og nye krav

I meldinga blir det mellom anna trekt fram forslag om reformer for å gi unge med kort butid i Noreg betre grunnskuleopplæring, slik at dei kan gjennomføre vidaregåande opplæring. Også språkkrav blir trekt fram som ein viktig faktor.

– Vi arbeider med å erstatte kravet om ei viss mengde undervisningstimar i norsk, med eit krav om at alle faktisk lærer seg norsk, står det i meldinga.

Jensen seier utdanning er den viktigaste faktoren som bidrar til varig utjamning av sosiale skilnader.

– Derfor er det bra at rekordmange no fullfører vidaregåande skule. For å gi barn ein god start målrettar vi ordningar som rimelegare barnehage og gratis kjernetid for dei med låg inntekt, sa Jensen.

Fleire ut i jobb

Ho kom med ei oppfordring til arbeidsgivarar:

– Ring Nav før de ringjer utlandet, sa Jensen og bad arbeidsgivarar i Noreg opne dørene for «dropouts» og personar med hol i CV-en.

– Det skal ikkje vere meir lønnsamt å gå på trygd enn å vere i jobb, sa Jensen vidare, og varsla at det kan bli trekk i ytingane for enkelte.

I tillegg til Jensen deltok kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på framlegginga fredag.

