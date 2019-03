Jensen: Fleire fattige barn no enn for 30 år sidan

innenriks

Kjøpekrafta har auka med litt under 80 prosent sidan midten av 1980-talet, men forskjellane er større no enn for 30 år sidan. Fleire barn lever i familiar med vedvarande låg inntekt enn tidlegare, sa Siv Jensen (Frp) under framlegginga.

Ho seier utdanning er den viktigaste faktoren som bidrar til varig utjamning av sosiale skilnader.

– Derfor er det bra at rekordmange no fullfører vidaregåande skule. For å gi barn ein god start målrettar vi ordningar som rimelegare barnehage og gratis kjernetid for dei med låg inntekt, sa Jensen.

– Det viktigaste vi kan gjere for å motverke forskjellar er å få fleire i jobb, betre integreringa og auke kompetansen til befolkninga gjennom utdanning, sa finansminister Jensen.

Jensen, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var til stades under framlegginga på Løkenåsen skule i Lørenskog.

(©NPK)