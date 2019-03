Høgsterett forkastar Skanska-anke

innenriks

– Dette er ein gledeleg dag for dei seks anleggsarbeidarane. Tre års kamp er over. Endeleg har vi fått ei avklaring, seier hovudtillitsvald Jan Åge Vik i Skanska til FriFagbevegelse.

Skanska måtte gjere ei kraftig nedbemanning for tre år sidan. Blant dei oppsagde var dei seks anleggsarbeidarane som alle hadde lengre ansiennitet enn fleire som fekk behalde jobben. Dei seks var medlemmer i Arbeidsmandsforbundet, og fekk støtte av forbundet og seinare LO til å ta saka til retten.

Høgsterett kom til at Borgarting lagmannsrett har kravd meir for at Skanska kunne fråvike ansiennitetsprinsippet enn kva regelen gir grunnlag for. Samtidig påpeikar retten at feilen ikkje får betydning her, fordi Skanskas saksarbeid var så mangelfull at oppseiingane må setjast til side som usaklege.

Paragrafen i Hovudavtalen det har vore usemje om seier at «ved oppseiing på grunn av innskrenking/omlegging, kan ansienniteten fråvikast når det finst sakleg grunn».

Skanska og NHO meiner det betyr at ansiennitet berre er eitt av fleire moment som skal takast med i vurderinga ved nedbemanning. Arbeidsmandsforbundet og LO meinte på si side at ansiennitet skal vere hovudregelen ved nedbemanning, men at det kan gjerast unntak når det finst sakleg grunn.

Skanskas prosessfullmektig, Jarl Borgvin Dørre, seier til Rett24 at dommen etter hans syn gir Skanska fullt medhald i utsegnene om at lagmannsretten la til grunn ei uriktig norm for utveljing for tariffbundne verksemder ved nedbemanning.

