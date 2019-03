Dagbladet: Forsvaret manglar oversikt over saker om seksuell trakassering

innenriks

På spørsmål frå Dagbladet om kor mange av til saman 128 brot på skikk og orden i Forsvaret i 2017 som gjaldt seksuell trakassering, er svaret at ein ikkje veit. Forsvaret kan heller ikkje gjere greie for korleis det vart reagert i dei konkrete sakene.

Ifølgje svara frå Forsvaret og Generaladvokaten – den militære påtalemakta – finst det ikkje eit samla eller sentralt register som fortel kor mange saker om ulike former for uønskt seksualisert åtferd som er melde inn eller korleis dei er handterte.

– Vi har kontrollert fleire saker der det er gitt refs for forhold som inneheld uønskt seksualisert åtferd, enn det som kjem fram i statistikkane, seier generaladvokat Sigrid Redse Johansen til avisa.

– Det er ikkje eitt straumlinjeforma system for å handtere seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret. Dette er eit brokete system. Og det er ikkje opphavleg konstruert for å handtere denne typen saker, men skal i utgangspunktet sørge for at folk kjem i tide og oppfyller dei andre tenestepliktene sine i Forsvaret, seier ho.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (58) sa nyleg at han var både overraska over omfanget og forbanna då Forsvarets eiga spørjeundersøking avdekte både overgrep og trakassering. Av 8.800 personar svarte over 160 menn og kvinner at dei vart valdtekne, eller prøvd valdtekne, det siste året.

– Forsvaret har eit særs stort og alvorleg problem, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm til Dagbladet. Ho meiner historiene tyder på at dette ikkje dreier seg om «enkelte rotne egg», men eit problem som finst i alle ledd i Forsvaret.

(©NPK)