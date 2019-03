Bortføringssaka på Lørenskog: Politiet har funne teikn til planlegging

innenriks

Ifølgje NRK har politiet avdekt fleire førebuingsspor og planleggingsskritt i den antekne bortføringssaka.

Det stadfestar òg politiinspektør og etterforskingsleiar Tommy Brøske overfor VG, men han vil ikkje gå i detalj eller svare på om politiet sit på andre spor enn det som er kjent gjennom media.

Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå Lørenskog 31. oktober i fjor. Hovudteorien til politiet er at den 68 år gamle kvinna vart bortført frå heimen sin denne dagen.

Politiinspektør Brøske opplyste på ein pressekonferanse onsdag at det ikkje har vore nokon ny kontakt med gjerningspersonane. Politiet har heller ikkje fått nokon nye bevis for om Hagen er i live.

To menn som vart fanga opp av overvakingskamera utanfor ektemannen Tom Hagens arbeidsplass på Lørenskog same dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvann, er framleis ikkje identifiserte.

Brøske opplyser til VG at politiet ikkje har funne nokon spor av desse mennene nokon andre dagar.

– Vi har ikkje funne spor før eller etter, seier Brøske og stadfestar at det gjer at dei to er interessante for politiet.

