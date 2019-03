Anken i Farida-saka skal opp i lagmannsretten i mai 2020

innenriks

– Anken er datert til onsdag 6. mai 2020, opplyser Borgarting lagmannsrett i eit brev til advokat Arild Humlen, som representerer den afghanske familien. Retten har sett av to og ein halv dag til behandlinga av anken.

– Familien og Støttegruppa er veldig skuffa over at pågangen til Borgarting lagmannsrett er så stor, og ressursane til rettsvesenet så avgrensa. Farida og familien blir igjen påført ei uforhaldsmessig lang ventetid, som staten bruker mot dei når vi endeleg kjem i retten, seier Merethe Engen Enerstvedt i Støttegruppa for Farida i ein e-post til NTB.

10. desember i fjor frikjente Oslo tingrett Utlendingsnemnda (UNE) og avgjorde dermed at den afghanske jenta Farida (13) og familien som budde på Dokka, ikkje får komme tilbake til Noreg. 21. desember vedtok familien at dei ville anke.

Til Noreg i 2011

Det var Støttegruppa for Farida som stemna Utlendingsnemnda (UNE) i juni i fjor etter UNES vedtak frå mai same år om at Farida og familien ikkje får komme tilbake til Noreg.

Farida og mora kom til Noreg i juni 2011. Ho fekk opphald i Noreg fordi ho ifølgje Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «ei einsleg afghansk kvinne utan mannleg omsorgsperson.» Løyvet vart gitt under føresetnad av at mora var einsleg kvinne utan nettverk i Afghanistan, og det kunne trekkast tilbake dersom mannen hennar kom til rette.

Då faren til Farida kom til Noreg året etter, vart løyvet til opphald for Farida og mora trekt tilbake av UDI. Familien fekk endeleg avslag frå UNE i september 2013.

Familien vart tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015.

Gjennom heile rettsapparatet

Etter å ha vore gjennom alle nivå i rettsapparatet, konkluderte Høgsterett i mars i fjor med at UNES avgjerd om å tilbakekalle flyktningstatusen til familien, var ugyldig.

Høgsterett tok ikkje stilling til om i kva grad familien hadde rett til eller burde få komme tilbake til Noreg, rettsavgjerda dreidde seg berre om kva UNE burde ha vurdert.

Saka fekk dermed til ny behandling i UNE i mai. Dei konkluderte på nytt med at mor, far og dotter ikkje får komme tilbake til Noreg.

Grunngivinga var at det har vorte tryggare å reise mellom Afghanistans hovudstad Kabul og distriktet Jaghuri i provinsen Ghazni, der familien er frå. Det var ein klage på dette vedtaket som vart behandla i Oslo tingrett i fjor, og som familien tapte.

