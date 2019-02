Villmannskøyring med ambassadebil på Austlandet

innenriks

Politiet var på jakt etter ein svart Volvo V90 med CD-skilt etter å ha fått ei rekke meldingar om hasardiøs køyring på E6 frå Oslo og nordover. Dei ber publikum ta kontakt om dei har tips om køyretøyet.

– Bilen har køyrt gjennom fleire politidistrikt. Det har vore ei forfølging lenger sør, men han kom seg vekk. Vi ønsker uansett å finne bilen slik at vi får avdekt kva dette er, seier operasjonsleiar Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB.

Operasjonsleiaren seier til NRK at bilen har køyrt opp mot 150 kilometer i timen i 60-sone, gjort farlege forbikøyringar med fleire nestenulykker og gjort seg skuldig i fleire andre brot på vegtrafikklova.

– Vi har ikkje fått meldingar om at ein slik bil er stolen. Det kan jo vere alt frå at skiltet eller bilen er teken, til at det er dei rettmessige eigarane som bruker han. Det har ikkje vorte meldt om bilen på ei stund, så han er kanskje sett igjen ein stad, seier Løvseth til NTB.

Volvoen vart sist sett ved E6 ved Brumunddal-Rudshøgda, melde politiet i 8-tida torsdag morgon.

(©NPK)