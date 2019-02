Open strid i LO om lønnsoppgjer

innenriks

– Eg veit det er ein brannfakkel, men vi er nøydde til å seie frå. I dei kommande lønnsoppgjera må dei tilsette i kommunane og staten få mindre enn dei tilsette i industrien, seier Eggum til VG.

Eggum peikar på tal som viser at dei offentleg tilsette sidan 2014 har hatt større lønnsauke enn sysselsette i industrien. Sjølv om auken er i tråd med rammene NHO og LO har vorte samde om kvart år, bryt det med frontfagsmodellen. Modellen krev at det er kva den enkelte industribedrifta toler å gi i tillegg, som må vere lønnsleiande i Noreg, og ikkje kommunane og staten.

Bodskapen forargar Nord, som påpeikar at offentleg sektor er kvinnedominert. Det å krevje at sektoren skal «betale» for feil anslag på lønnsveksten i frontfaget, meiner ho hemmar likelønnskampen. Ho ber Eggum rette skytset mot finansbransjen og leiarlønningar.

– Det har vorte færre lågtlønte kvinnelege helsefagarbeidarar og fleire høgtlønte kvinnelege legar. Det er altså slike strukturelle forhold som er ei viktig årsak til denne statistiske lønnsveksten, og ikkje spesielt høge tillegg for gruppene våre, seier Nord.

(©NPK)