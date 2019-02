Kongens fortenestmedalje til Marit Hermansen

innenriks

– Utmerkinga er høgst fortent. Marit Hermansen har i ei årrekke arbeidd for å heve medvitet om rasisme og diskriminering i norsk skule. Det står stor respekt av det utrøyttelege virket hennar, seier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret der overrekkinga skjer fredag 1. mars.

HL-senteret har samarbeidd med Hermansen i fleire år, mellom anna i samband med Benjaminprisen. Marit Hermansen mista sonen sin Benjamin Hermansen i 2001 då han vart stukken ned med kniv og drepen på Holmlia i Oslo av tre personar knytt til det høgreekstreme miljøet i Noreg.

– Marit har valt å bruke den personlege sorga til å setje ord på rasismen som eit samfunnsproblem. Vi veit at dette ikkje har vore lett. Men gjennom dette har sorga hennar vorte sorga vår, seier Hjeltnes.

I eit intervju i samband med NRKs podkast «Hele historien» seier Hermansen at det er viktig at ein ikkje prøver å gøyme bort og bagatellisere at nynazistgrupper eksisterer.

– Gjennom virket sitt i norsk skule og i offentlegheita har Marit aust av kunnskapen og kompetansen sin. Ho er ei stemme som blir lytta til på grunn av engasjementet sitt, erfaringa si og kunnskapen sin, seier Hjeltnes.

Overrekkings-seremonien finn stad på HL-senteret på Bygdøy i Oslo fredag 1. mars. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil vere til stades.

(©NPK)