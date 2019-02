I sommar kan det bli ein ny barkbilleinvasjon i Noreg

innenriks

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) overvaker bestanden av granbarkbiller her i landet. Forholda ligg no til rette for at bestanden kan bli så stor at den angrip friske tre, seier seniorforskar Svein Solberg til NRK.

– Viss du først har masse mat ute for billene i form av vindfall og knekte tre, og i tillegg får ein veldig varm sommar, så er det oppskrifta på ein epidemi. Insekta trivst og blir veldig aktive i varmen, og kan bli fleire generasjonar på ein sommar, seier Solberg.

I Slovakia har billene drepe meir enn 13 millionar kubikkmeter med gran. Ferske tal frå Sverige viser at til no er over ein million kubikkmeter med tre drepne av granbarkbillen

Frå Vestfold kjem det inn rapportar om klynger med døde tre. Solberg seier dette gir ein god peikepinn for kva som ventar.

– Det einaste vi kan gjere no, er å få ut alt som ligg ute i skogen av tømmer, vindfall og toppbrekk før granbarkbillene svermar i slutten av mai, seier han.

Barkbillen kan skape massedød i skogen, som under «storinvasjonen» mellom 1976 og 1981 då fleire millionar kubikkmeter tømmer vart øydelagt i Norden – ei hending som forresten inspirerte Øystein Sunde til å skrive låten «Barkebille Boogie».

(©NPK)