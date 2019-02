Februarmålingar: Senterpartiet knuser Framstegspartiet

innenriks

Eit gjennomsnitt av meiningsmålingane den siste månaden viser at Sp får ei oppslutning på 13,2 prosent. Det er ein framgang på 2,9 prosentpoeng samanlikna med valet for halvtanna år sidan.

Samtidig fortset Framstegspartiet å falle i februar og får ei oppslutning på 11,3 prosent, 3,9 prosentpoeng svakare enn valresultatet i 2017.

– Dette er veldig motiverande. Det betyr at fleire har fått med seg at Frp fører ein veldig sentraliserande politikk for større skilnader, seier Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han kan òg glede seg over klart raudgrønt fleirtal, også utan Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne, på februar-gjennomsnittet som nettstaden pollofpolls har laga.

Arbeidarpartiet, Sp og SV får til saman 90 mandat, mot 68 for den borgarlege firepartiregjeringa med Høgre, Frp, Venstre og KrF.

Stordrift og sentralisering

Vedums forklaring på Sps vekst og trøbbelet til regjeringspartia går langs kjende spor.

Regjeringa meiner stordrift er svaret på alt, mellom anna i nærpolitireforma og med nedlegging av passkontor, og køyrer over folkeviljen i fylkessamanslåingar i Viken og Troms og Finnmark, poengterer han.

I tillegg trekker Vedum fram eit krav i råka område om å skyte meir ulv, striden rundt EUs energibyrå Acer og beredskap i nord som viktige mobiliseringssaker for Sp.

Skuldinga om at han først og fremst er ein populist, blir avfeia med at Sps standpunkt i alle desse sakene er velkjende og varige.

– Vi har andre løysingar. Eg har respekt for at regjeringa vil legge ned mange passkontor, men vi meiner det gir ei dårlegare teneste. Vi har ulike svar på korleis Noreg skal styrast, seier Vedum.

– Vi trur stordrift gjer ting vanskelegare for folk.

Krise for Venstre og KrF

Heller ikkje dei to sentrumspartia i regjeringa har nokon grunn til å juble over februartala. Begge blir verande godt under sperregrensa på 4 prosent.

Verst er situasjonen for Venstre, som fell ned til ei oppslutning på 2,6 prosent. Det ville gitt to mandat på Stortinget. Venstre har ikkje vore over sperregrensa sidan juni i fjor.

For KrFs del er det førebels ikkje teikn til at innsteget i regjeringa i januar, gir auka oppslutning. Partiet ligg, som i januar, på 3,5 prosent og har ikkje vore over sperregrensa sidan oktober i fjor.

Også for Høgre vart februarmålingane nedslåande. Partiet fell tilbake frå 24,2 til 22,9 prosent samanlikna med januar.

Jubel på venstreflanken

Samtidig kan fløypartia på venstresida juble.

Størst framgang av alle parti i februar får Raudt, som aukar med 3,1 prosentpoeng til 5,5 prosent. Det ville gitt ti mandat på Stortinget om det var val i dag. Partiet har ikkje fått eit så høgt snitt nokon gong dei siste ti åra, og Raudt har no vore over sperregrensa tre månader på rad.

Også for SV vart februar positiv. Partiet veks til 7,7 prosent og ligg dermed 1,6 prosentpoeng over valresultatet frå 2017.

Ap er i februar det klart største partiet i landet og får ei oppslutning på 28 prosent, 0,6 prosentpoeng høgare enn valresultatet.

Samtidig går Miljøpartiet Dei Grøne fram med 0,3 prosentpoeng sidan januar, men klarer med 3,4 prosent oppslutning framleis ikkje å komme over sperregrensa.

