VG beklagar dekninga si av Giske-videoen

Pressens Faglige Utvalg, som er sjølvjustisorganet til media, har fått éi klage på VGs mykje omtalte sak om ei bekymringsmelding om Ap-politikar Trond Giske. Klaga kan førebels ikkje behandlast av PFU.

– Vi har ikkje mottatt klager som kan behandlast så langt, men vi har fått ei klage som krev samtykke. Det er Giske som må gi samtykke, opplyser generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Kampanje.

Om Giske ønsker å gi samtykke eller sjølv vurderer å klage VG inn for PFU, er uklart. Han seier til Kampanje onsdag ettermiddag at han ikkje ønsker å kommentere saka.

Stormen rundt den tidlegare nestleiaren i Ap starta då VG torsdag kveld førre veke skreiv at Arbeidarpartiet hadde fått ei ny bekymringsmelding om åtferd overfor ei ung kvinne. Bekymringsmeldinga, som kom frå eit medlem i Raudt, var ein reaksjon på ein video som vart tatt opp ved 2-tida natt til søndag 17. februar på utestaden Bar Vulkan i Oslo.

Onsdag kveld gjekk VG sjølv ut med ei beklaging av dekninga deira av saka.

– Den siste veka har VG fått kritikk for artikkelen. Nokre meiner det var gale å omtale videoen i det heile. Det er vi ikkje samde i. Etter vårt syn har hendinga offentleg interesse. Det var riktig å omtale saka. Likevel er det grunn til å ta sjølvkritikk, skriv avisa.

Vidare skriv dei:

– Problemet med VGs artikkel var at den ikkje gav eit tilstrekkeleg bilde av hendingsgangen i baren. I den vidare dekninga har det komme fram at kvinna som opptrer på filmen opplevde kontakten med Giske som uproblematisk. Det er òg eit faktum at det var ho og venninna som filma som først tok kontakt med Ap-politikaren. Desse opplysningane var viktige for å danne seg eit heilskapsbilde av situasjonen.

– VG beklagar, avsluttar artikkelen.

