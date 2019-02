Trålaren Northguider som grunnstøytte utanfor Svalbard blir fjerna i august

innenriks

Kystverket har tatt avgjerda i samråd med Sysselmannen på Svalbard.

Trålaren havarerte i eit naturreservat. Store mengder sjøfugl vender tilbake til området på våren for å hekke, ifølgje ein rapport laga av Norsk Polarinstitutt på oppdrag frå Sysselmannen. I tillegg kastar selar ungane sine på isen i havariområdet.

Dagleg leiar Arne Birkeland i Opilio, reiarlaget som eig båten, seier at dette er ein av grunnane til at trålaren ikkje kan fjernast frå området før i august.

– Vi må vente til både issesongen og hekkeperioden er over, seier Birkeland til Sysla.

Omfattande bergingsaksjon

Bergingsaksjonen vil etter planen ta minst fire til fem veker, og er omfattande.

Kystverket meiner ei berging på vinterstid kan setje liv og helse i unødig fare på grunn av mellom anna kulde og krevande isforhold.

– Forholda på Svalbard vil vere langt meir gunstige for ein bergingsoperasjon i sommarhalvåret, med meir stabilt vêr, betre lysforhold og betydeleg mindre is i området, seier Rune Bergstrøm, seniorrådgivar ved beredskapsavdelinga til Kystverket.

Tiltak for å hindre forureining

I januar vart mellom anna drivstoff, oljeprodukt og elektronikk fjerna frå trålaren, og risikoen for forureining er dermed redusert. Denne veka skal det gjennomførast tiltak for å avgrense risikoen for forureining ytterlegare.

Mellom anna skal det festast posisjoneringsutstyr på havaristen for å kunne følgje med på eventuelle rørsler, og det skal fjernast ytterlegare avfall.

Trålaren gjekk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Mannskapet på 14 vart evakuerte. Ingen vart skadde i hendinga.

