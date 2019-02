Kulda tilbake i heile landet

innenriks

Februar har vore av det varme slaget med mange nye fylkesrekordar.

Tysdag målte Landvik i Grimstad 18,7 grader, som nesten er ny varmerekord for februar. Den varmaste februardagen i landet vart målt i 1990 med 18,9 grader på Sunndalsøra.

Tosifra minus

– Tendensen for heile landet er at det blir kaldare. Lågtrykka byrjar etter kvart å ta ein annan bane inn mot Sør-Noreg, og her kjem nedbøren som snø i fjellet i helga, seier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Det går òg mot kaldare i nord. Fredag kjem nedbøren som snø i alle fylka.

– Det ser ut som det held seg på den kalde sida. Mogleg det blir litt meir som sludd heilt sør i Nordland. Det blir framleis nedbør på laurdag i Nordland og Troms, og sludd i delar av Nordland. På søndag litt lettare vêr igjen, men framleis kaldt, seier meteorologen.

Det kalde vêret vil halde seg til neste veke, og i indre strøk kan ein få tosifra med minusgrader, altså meir normale februartemperaturar.

Fint i vest

Kulda kjem etter kvart òg til Trøndelag. Det blir overskya, men truleg opphald. På dagtid blir det nokre plussgrader, men temperaturen kryp under null natt til laurdag og natt til søndag. Og så søkk temperaturen ytterlegare neste veke.

Det blir kaldare i helga på Vestlandet med minusgrader natt til fredag og natt til laurdag. Fredag blir det fint vêr, men gjennom laurdagen blir det lågtrykk og litt stigande temperaturar.

– Då blir det nok 5–6 plussgrader fleire stader i ytre strøk på Vestlandet. I fjellet held det seg stort sett på minusgrader, seier Nordhagen.

Snø i fjellet

Heile Sør-Noreg går mot ein kaldare vêrtype, og ein vil merke stor skilnad frå no og fram til fredag. Det blir gradvis dalande temperaturar. I ytre strøk på Sørlandet blir det plussgrader på dagtid, men det kan bli minusgrader på natta. Laurdag stig temperaturane heilt sør på Austlandet.

– I indre strauk og i fjellet vil det blir det godt med minusgrader på natta. Spesielt natt til fredag og natt til laurdag kan det bli ned til tosifra med minusgrader i fjellet.

Vêret blir fint fredag, men søndag kjem lågtrykket via Vestlandet og passerer Sør-Noreg. Det betyr òg snø i fjellet.

Neste veke fortset det med kaldt vêr i Sør-Noreg.

