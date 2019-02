Forsvaret flyttar hevingsoperasjonen av Helge Ingstad

innenriks

– BUA og Forsvarsmateriell har i dag vedtatt å endre staden for heving av fregatten KNM Helge Ingstad. Årsaka er at det er venta store dønningar på havaristaden, noko som gjer opphavleg hevingsplan for risikabel, opplyser Forsvaret onsdag formiddag.

I utgangspunktet skulle fregatten drenerast og bli heva på havaristaden i Hjeltefjorden, før transport til Haakonsvern. Den havarerte fregatten blir no flytta til Hanøytangen på vestsida av Askøy – cirka 15 nautiske mil søraust for havaristaden. Ifølgje Forsvaret er det der venta rolegare vêr og mindre bølgjer.

– Slepet til Hanøytangen vil føregå svært sakte, og transporten kan ta inntil 24 timar. Det er førebels usikkert når lekterane og KNM Helge Ingstad forlèt havaristaden. Miljøtiltak vil bli sett i verk, og alle interessentar er informert om alternativ hevingsplan, blir det opplyste.

