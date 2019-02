Fellesforbundet seier ja til samanslåing med Transportarbeiderforbundet

innenriks

Samanslåinga trer i kraft frå 1. juni, dersom også Transportarbeiderforbundet godkjenner, skriv Frifagbevegelse.

– Vi har fatta eit viktig vedtak. Saman blir vi ei endå sterkare kraft, og ei tydelegare stemme i det offentlege ordskiftet. Vi blir òg sterkare innover i LO-familien, seier forbundsleiar Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Forbundsstyret stemte òg over samanslåinga i fjor. Då fekk ikkje innstillinga støtte.

Leiarane i dei to forbunda har saman turnert landet rundt på informasjonsmøte for medlemmer den siste tida. Arbeidet har så langt gitt frukter i eitt av forbunda. Dei 20.000 medlemmene til transportforbundet skal avgjere om dei godkjenner samanslåing først under eit ekstraordinærtlandsmøte 8. mai.

