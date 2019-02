Solberg og Dale jakta «ulydige» vogntogsjåførar

innenriks

– Vi har fått høyre om mange vogntog og sjåførar som er tekne på veldig ulike ting – alt frå promille og dårleg sikra last til tekniske manglar med vogntoga. Det er for mange som er i for dårleg stand, seier Solberg (H) til NTB.

I ytste konsekvens er resultatet av vogntog med for dårlege dekk eller sjåførar utan kompetanse til å ferdast på norske vintervegar, dødsulykker, åtvarar statsministeren.

Mot normalt vart alle vogntog stansa, og kontrollen la spesielt vekt på vinterutrustning. Det var Statens vegvesen som utførte kontrollane, men utrykkingspolitiet og Tollvesenet var til stades.

– Utgangspunktet er at alle som reiser over grensa, skal vite at dei risikerer å bli kontrollerte når som helst, siger Dale, som åtvarar sjåførar mot å «vente ut» kontrollen på andre sida av grensa.

– Det klarer dei ikkje, seier han.

Dale (Frp) poengterer at 50 av dei omkring 300 vogntoga som vart kontrollerte tysdag kveld, fekk pålegg på grunn av manglar.

– Det viser at vi har ein jobb å gjere, konstaterer han.

Dale vil vurdere om det er behov for å stramme inn regelverket ytterlegare, mellom anna ved å stille strengare krav til vinterdekk og gi høgare bøter til sjåførar som ikkje følgjer reglane.

– Men vi ser heldigvis at talet på ulykker har gått ned dei siste åra, noko som vonleg òg heng saman med innskjerpingar. I sum er det trygt å ferdast på norske vintervegar.

