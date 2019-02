Leirstein leidde Frp-møte – fylkesleiar beklagar

innenriks

– Dette beklagar eg. Eg forstår veldig godt at det kan sjå uheldig ut, men dei demokratiske prosessane i partiet gjorde at han vart vald, seier fylkesleiar Liv Gustavsen i Viken Frp til Dagbladet tysdag.

Ifølgje ei intern evaluering avisa har fått tilgang til, har fleire Frp-arar reagert på at Leirstein var dirigent på årsmøtet.

- Skremmande å sjå Ulf Leirstein som møteleiar. Viser at partiet ikkje tar grove saker på alvor, skriv éin Frp-ar som var på møtet.

- I desse metoo tider så burde vel Ulf vore halden på avstand?, skriv ein annan delegat.

Verken Leirstein sjølv eller partileiar Siv Jensen ønsker å kommentere saka overfor Dagbladet.

– Fylkeslaga avgjer sjølv kven dei ønsker som ordstyrar, skriv Frps generalsekretær Fredrik Färber i ein sms til avisa.

NRK melde i januar i fjor at Leirstein hadde sendt hardporno til unge gutar som var aktive i ungdomspartiet i Østfold. Representanten erkjente at han hadde gått over streken og trekte seg seinare frå alle verv i partiet.

