Kristiansand-kvinne dømt til 21 års forvaring for to overlagde drap, fortel TV 2

innenriks

Dommen frå Kristiansand tingrett er i tråd med påstanden til aktor. Forsvararen til kvinna, advokat Olav Sylte, la på si side ned påstand om at klienten hans blir frifunnen for alle forhold. Kvinna har heile tida nekta straffskyld.

Ei ankesak er allereie førehandsdatert med oppstart 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

Dommen på tysdag fell over fem veker etter at saka vart avslutta 21. januar. Ho hadde då halde på sidan 12. november i fjor.

For 17 år sidan vart faren til kvinna funne død i eit badekar i heimen sin i Kristiansand. Tolv år seinare vart den tidlegare sambuaren hennar funne død på eit hotellrom i byen.

I tillegg har påtalemakta tiltalt henne for å ha forgifta ein tredje mann fleire gonger og for urettmessig å ha tatt ut litt over 150.000 kroner med eitt av kredittkorta hans.