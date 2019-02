Ikea skrinlegg utbygging av fire nye varehus i Noreg

innenriks

– Dette har vore ei svært vanskeleg avgjerd å ta. I Ikea har vi jobba iherdig over mange år med å realisere planane, men først og fremst er det synd for alle som har ønskt seg eit varehus nærare der dei bur, seier administrerande direktør Clare Rodgers i Ikea Retail Noreg.

Varehusgiganten leverte eit positivt driftsresultat på over 100 millionar kroner i 2017/18, men fastslår samtidig at detaljhandelen blir prega av dårleg lønnsemd.

– Vi opplever redusert lønnsemd til liks med bransjen elles, men det siste året har vi stabilisert kostnadene og sett i gang ei rekke endringar. Vi er glade for at vi har klart å snu trenden, og det er eit godt utgangspunkt når vi no er i full gang med å endre oss for å sikre framtidig vekst, seier Rodgers.