Ice er klar med 5G-nett i fleire byområde i Noreg

innenriks

Ice opplyser at dei allereie har rundt 1.000 5G-klare basestasjonar på plass.

– Ice bidreg med dette til at Noreg går i front med ei rask utvikling og utrulling av mobilnett som er klart for 5G, noko som òg bidreg til å sikre den heilt nødvendige konkurransen i marknaden. Ice bygger no eit heilt nytt mobilnett med Nokia som er førebudd for 5G, ein av dei leiande leverandørane i verda av mobilteknologi, seier konsernsjef Eivind Helgaker i Ice Group.

Han understrekar at selskapet fortset å investere i og utvide sitt nasjonale 4G-nettverk, samtidig som dei førebur seg for neste generasjon mobilteknologi.

5G-nettet er framleis ikkje kommersielt tilgjengeleg i Noreg. Førebels er det Stor-Oslo, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim som er klargjort for 5G.

Mobilnettet er basert på Nokias radioteknologi AirScale.

– 5G kjem ikkje snart – det er her allereie. Med utplasseringa av Nokias 5G-klare radio- og skybasert kjernenetteknologi, så gjer Ice eit stort skritt mot 5G, og saman er vi klar til å frigjere den krafta 5G representerer, seier Pekka Sundström, kundeansvarleg for Norden & Baltikum i Nokia.

(©NPK)