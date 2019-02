Hedmark på topp i legemiddelbruk

innenriks

I Østfold brukte innbyggarane i gjennomsnitt 642 døgndosar i fjor, mens talet er 625 for Oppland, viser tal frå bransjestatistikken til apoteka.

Folk i Oslo brukte minst legemiddel – 398 døgndosar, mens Rogaland og Sogn og Fjordane også ligg langt nede på statistikken, med 477 og 486 dosar.

Tala viser elles at det er ein klar samanheng mellom legemiddelbruk og alderssamansetninga til befolkninga – såkalla pensjonistfylke har høgast legemiddelbruk. I Hedmark og Oppland er nesten 20 prosent av innbyggarane over 67 år, mens delen i Oslo er så vidt over 10 prosent.

Samtidig er det ein høgare del innbyggarar over 67 år i Sogn og Fjordane enn i Østfold. Likevel ligg Sogn og Fjordane langt ned på oversikta, mens Østfold er heilt i toppen. Men tal frå kommunane – den såkalla Kommuneprofilen – viser at Østfold har ein høg del uføre og sjukemelde samanlikna med dei fleste andre fylka. I Oslo og Rogaland er delen uføre og sjukemelde låg, og begge desse fylka har altså lågt legemiddelforbruk.

Legemiddelbruken – såkalla definerte døgndosar (DDD) – blir målt ut frå anteken gjennomsnittleg døgndose ved hovudbruksområdet til preparatet. I mange tilfelle avvik dosen som legen har skrive ut frå DDD, og blir derfor berre vurdert som ei teknisk måleeining.

