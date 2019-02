Forsvaret får millionbot etter dødsulykke

innenriks

Det kjem fram i eit nyleg utskrive førelegg der påtalemakta konkluderer med at Forsvaret braut både arbeidsmiljølova og den militære straffelova, skriv NRK.

Skattum mista livet under eit sprengingskurs på Mauken skytefelt nær Skjold i Indre Troms fredag 27. oktober 2017. Han var i det første året sitt som sersjant. To andre vernepliktige som òg var i nærleiken, fekk høyrselsskadar.

Kritikk for svikt

Påtalemakta seier at uklare retningslinjer og manglande oppfølging og kontroll gjorde at ein uformell praksis for ein alternativ sprengingsmetode fekk utvikle seg. Denne utviklinga var ikkje tillaten, fastslår påtalemakta.

– Førelegget betyr for meg at Forsvaret som system har ansvaret, og ikkje enkeltpersonar, og at ulykka kunne vore unngått viss Forsvaret hadde gjort ting annleis. Det stiller vi oss bak, seier far til Hågen, Håvard Skattum, som sjølv jobbar som politioverbetjent på Voss.

Beløpet er det høgaste førelegg til Forsvaret nokon gong, ifølgje NRK. Det svarer til beløpet etter Christina Rødstøls (19) dødsulykke på Rena i 2009.

Forsvaret svarer

Hærsjef Odin Johannessen skriv i ein e-post til Bergens Tidende at førelegget ligg til behandling hos Forsvarsdepartementet. Han meiner rapporten om ulykka er grundig, og han har lese den fleire gonger for å få med alle detaljar.

– Hendinga skjedde som eit resultat av mange forhold, ein serie av uheldige hendingar. Eg meiner vi har lært av ulykka, både som soldatar og som organisasjon, skriv hærsjefen.

– Eg har ansvaret for alt som skjer i Hæren. Det er også mitt ansvar å sørge for at vi i Hæren tek lærdom av denne tragiske hendinga, legg Johannessen til.

(©NPK)