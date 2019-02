Ber Noreg ta grep for å hjelpe heim norske IS-barn

innenriks

I dag anslår PST at det er omkring 40 barn som har norske foreldre i området. Dei fleste er internerte i leirar i Irak og Syria under svært dårlege forhold.

Forskar Nina Øie Iversen, som har kartlagt dei norske kvinnene som har reist til Syria og Irak for å slutte seg til IS, opplyser at alle har fått barn etter at dei kom krigssona, ifølgje opplysningar ho har fått.

Statsminister Erna Solberg har uttalt at IS-krigarar har rett til å vende tilbake til Noreg, men styresmaktene vil ikkje gjere noko spesielt for å hjelpe dei med det, heller ikkje kvinner og barn i familien deira.

Folkerettsekspert Ivar Stokkereit i Røde Kors seier at norske barn ikkje skal vere fengsla eller internert.

- Norske styresmakter har eit særleg ansvar for å få dei ut og sørgje for den rehabiliteringa og oppfølginga dei treng, seier han.

Stokkereit åtvarar mot tonen i debatten og det han meiner er umenneskeleggjeringa av desse barna som ikkje har skuld i det eventuelle lovbrotet til foreldra.

– Historia har vist oss at vi har feila i korleis vi handterer barn og kvinner som offer for krig, seier han og viser til unnskyldninga statsminister Erna Solberg gav til dei såkalla tyskarjentene 75 år etter krigen.

