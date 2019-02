90.000 heimeulykker behandla på norske sjukehus i 2017

innenriks

Dette er ein snau tredel av alle ulykkesskadar som vart behandla ved norske sjukehus dette året. Til saman behandla sjukehusa 280.000 ulykkesskadar i 2017, viser tal frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Rapporten «Skadebildet i Noreg» fastslår at heimeulykker aukar kraftig med alder, og særleg blant kvinner. Blant dei eldste kjem ein stor del av heimeulykkene av fall. Samtidig er det berre for dei under 20 år at bustad og bustadområde ikkje er den vanlegaste skadestaden.

– Ulykkene som fører til flest skadar, er heimeulykker, fallulykker og fritidsulykker. Desse ulykkene er dei vi veit minst om. Det er derfor behov for eit løft i registreringa av skadeopplysningar, seier Eyvind Ohm, forskar ved FHI.

Det er ytre omstende, som årsak, skadestad og aktivitet, det særleg manglar informasjon om. I dag manglar desse opplysningane for alle skadar som blir behandla av legevakt og fastlegar. Slike opplysningar manglar òg for halvparten av alle skadar som blir behandla på sjukehus, men dette har FHI no berekna.

Også opplysningar om omstenda rundt dødsulykker er mangelfullt registrert i Dødsårsaksregisteret.

Sidan det ikkje finst eitt, felles skaderegister i Noreg, har FHI samanlikna data frå offentlege helseregister og skaderegister i ulike sektorar.

