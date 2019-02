Tvilar på Giske-omkamp på årsmøtet i Trøndelag

innenriks

Giske vart førre veke – for første gong etter å ha gått av som nestleiar i Arbeidarpartiet etter varsel om seksuell trakassering – innstilt til eit tillitsverv.

Men i tolvte time dukka det opp ei bekymringsmelding om ein video av Giske som dansa med ei ung kvinne seint på natt på ein utestad i Oslo, noko som førte til at valkomiteen i Trøndelag erstatta Giske med stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

I etterkant har den tidlegare Ap-nestleiaren hevda seg utsett for ein maktkamp. Kvinna på videoen har på si side understreka at det ikkje skjedde noko gale, at det var ho og venninna som tok initiativ til videoen, og at ho òg føler seg utnytta i eit politisk spel.

Den siste utviklinga endrar likevel ikkje haldninga i valkomiteen i Trøndelag Ap, understrekar komitéleiar Asphjell.

– Det har vore høg temperatur og litt fleire og lengre møte enn vi kunne føresett, men søndag kom vi fram til ei endeleg og samrøystes innstilling. No har vi ikkje fleire møte, og resten er opp til fylkesårsmøtet, seier han til NTB.

I teorien kan Giske renominerast til verva han var innstilt til gjennom eit benkeforslag, men Asphjell ser ingen grunn til at det skal skje.

– Han har jo sjølv trekt kandidaturet sitt, så eg tviler på at det kjem nye forslag på det. Men ein veit jo sjølvsagt aldri, seier han.

– Er det nokon historikk med å gå mot ei samrøystes innstilling frå valkomiteen?

– Nei.

