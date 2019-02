Schibsteds samlar rubrikk-verksemda utanfor Norden i Adevinta

innenriks

Det vart klart under ei ekstraordinær generalforsamling i mediekonsernet måndag morgon. Adevinta skal drive digitale marknadsplassar i 16 europeiske land, Latin-Amerika og Nord-Afrika, ifølgje ei børsmelding.

Selskapet skal gå på børs 10. april i år, og planen er at Schibsted skal selje seg ned og sitje med 60 prosent av aksjane når det nye selskapet skal listast på Oslo Børs. Analytikarane ventar at dette vil gi Schibsted og den nye konsernsjefen Kristin Skogen Lund mellom to og tre milliardar kroner, skriv Kampanje.

(©NPK)