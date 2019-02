innenriks

NSBs lokaltog mellom Stavanger og Egersund, i tillegg til NSBs regiontog mellom Oslo og Stavanger, vil bli rørt.

– Vi jobbar med å organisere alternativ transport slik at reisande kan komme seg fram. Måndag morgon er jo ei vanskeleg tid. No er det såpass tidleg at trafikken ikkje er på sitt meste, men rushtida nærmar seg. Det krev mykje planlegging på ein gong, seier pressevakt Gina Scholz i NSB til NTB.

