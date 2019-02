Lakseskattforslag kan bli senka i vår

innenriks

– Det er ikkje sikkert at dette er den beste måten å skape meir vekst på i kommunane som har oppdrettsnæring, seier Venstres næringspolitiske talsmann André N. Skjelstad til NTB.

Saman med Trøndelag Venstre og fleire andre har han foreslått at landsmøtet til partiet skal seie nei til «ein ekstraordinær særskatt i form av statleg grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk».

Grunnrenteskatt er ein ekstra skatt som blir pålagt næringar som tener på å bruke ressursane til fellesskapet, som fjordar og havområde.

Skjelstad meiner det er viktig å «ikkje skatte næringslivet i hel», men han er samtidig oppteken av at lokalsamfunna langs kysten skal få ta del i verdiane. Han peikar på Havbruksfondet som ei god ordning, som kan vidareutviklast. Det blir fylt opp med pengar frå lakseløyve staten sel.

I fjor delte fondet ut 2,7 milliardar kroner til kommunar og fylkeskommunar som legg til rette for oppdrettsnæringa.

Skjelstad meiner òg at skattar frå næringa kan brukast til førebyggande tiltak mot lakselus, rømming og plastforsøpling av havet.

– Eg synest det er naturleg at næringa bidreg meir til dette, legg han til.

Stortingsfleirtal for utgreiing

Regjeringa sette i fjor haust ned eit utval som skal vurdere endringar i skattesystemet for fiskeri- og havbruksnæringa. Det skal vurdere både grunnrenteskatt og produksjonsavgift (avgift per kilo produsert fisk) og legge fram funna sine 1. november.

Saka kom på bordet etter at SV fremma forslag om ei produksjonsavgift. Men Arbeidarpartiet og dei fire partia som no sit saman i regjering, bad i staden om ei utgreiing av eit nytt skattesystem.

No ser det altså ut til at regjeringspartia ikkje vil vente på at utvalet legg fram forslaget sitt før dei tek diskusjonen. Til Høgres landsmøte har eit utval levert ei delt innstilling. Fleirtalet ønsker ikkje å innføre grunnrenteskatt.

Eit mindretal i utvalet meiner likevel at Havbruksfondet ikkje er noka god erstatning.

– Det er ei ganske kortsiktig ordning som skuggar for robust, lokal skattlegging, til beste for distrikta, sa Hanne Alstrup Velure, sentralstyremedlem i Høgre og ordførarkandidat i Lesja, til NTB tidlegare denne månaden.

Pengar til Oslo eller til kommunane?

Til Framstegspartiets landsmøte har fylkeslaget i Trøndelag sendt inn eit forslag om å seie nei til grunnrenteskatt. Ein slik skatt vil vere negativt for ei næring som er ekstremt konkurranseutsett og betyr ei «massiv overføring av verdiar frå kysten til Oslo», heiter det. Partiet vil heller vidareføre Havbruksfondet i den noverande forma, for å sikre inntektene til vertskommunane. Nordland Frp fatta eit tilsvarande vedtak på årsmøtet sitt.

Også i Kristeleg Folkeparti kan saka bli eit landsmøtetema, bekreftar næringspolitisk talsmann Steinar Reiten.

– Eg følgjer interessert med på diskusjonen i dei andre regjeringspartia, seier han til NTB. Reiten synest det er særleg interessant at Høgre er i tenkeboksen.

Sjølv har han ikkje landa på eit standpunkt, men understrekar:

– Det er ein føresetnad at ein vesentleg del av det som kjem inn, skal gå til kommunane dersom vi skal vere med på å vurdere eit nytt skatteregime.

Han meiner det er ei haldningsendring på gang i kystkommunane etter auksjonane av lakseløyve i fjor og utbetalingane deretter frå Havbruksfondet.

– Det gav ein pen gevinst, kanskje meir enn mange hadde førestilt seg, seier han.

(©NPK)