Elleve tilfelle av salmonellasmitte i seks fylke

Pasientane er sju menn og fire kvinner i alderen frå to til 91 år og er busette i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland, Vest-Agder og Trøndelag, opplyser Folkehelseinstituttet.

Torsdag førre veke vart det meldt at ni personar i fem fylke var smitta av salmonella, men utbrotet veks no i omfang.

Instituttet samarbeider med kommunehelsetenesta, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartleggje om pasientane kan ha ei felles smittekjelde. Pasientane blir intervjua, og det blir teke prøver av mat og matrestar i håp om å finne smittekjelda.

Det er ifølgje Folkehelseinstituttet påvist bakteriar med lik DNA-profil hos alle dei elleve personane.

– Det er så langt bekrefta at fem av personane er smitta innanlands. Hovudhypotesen vi følgjer, er at smittekjelda er innanlands og at det truleg er ei matvare. Derfor kartlegg vi alt det desse personane har ete og gjort før dei vart sjuke, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til Nationen.

Salmonella er ein av dei vanlegaste årsakene til smittsam mage- og tarminfeksjon. Smitten skjer vanlegvis frå matvarer, og som oftast er kjøttprodukt årsaka. Dei vanlegaste symptoma er diaré, hovudverk, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Diareen kan i sjeldne tilfelle vere langvarig og alvorleg.

Kvart år blir det meldt om mellom 900 og 1.300 sjukdomstilfelle til Folkehelseinstituttet. Dei fleste personane er smitta i utlandet.

