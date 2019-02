Ein person funne død etter brann på Notodden i helga

innenriks

Etterforskarar, krimteknikarar og hundar har søkt gjennom brannstaden, og den døde vart funne ved 16-tida måndag, opplyser politiet i Telemark.

Avdøde vil bli obdusert ved Rettsmedisinsk institutt. Kvinna sine pårørande er informerte om funnet.

Ein polsk mann er innlagd på sjukehus med alvorlege brannskadar etter brannen. Meldinga om brannen i leilegheita i fleirmannsbustaden kom klokka 20.34 laurdag kveld.

Den brannskadde mannen fortalde mannskapa som kom til staden, at det var ei kvinne i leilegheita. Han hadde sjølv vore inne for å leite etter henne. På bakgrunn av opplysningane antok politiet at ei kvinne var sakna i brannruinane, men dette vart ikkje bekrefta.

– Det var ein del språkproblem sidan mannen snakka dårleg engelsk. Han ligg no i kunstig koma på Haukeland universitetssjukehus, og vi har derfor ikkje fått avhøyrt han, sa operasjonsleiar Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

Verken mannen eller kvinna er registrert på adressa, ifølgje politiet. Ingen andre vart skadde i brannen.

(©NPK)