89 millionar kroner i erstatning for reinsdyr tatt av rovdyr

Dei fleste dyra vart tatt av gaupe, jerv og kongeørn, opplyser Miljødirektoratet. Talet på erstatta dyr har auka med 3.801 frå året før, og erstatningsutbetalingane auka med 23 millionar kroner.

Totalt 514 reineigarar søkte erstatning for tamrein som dei rekna med vart tatt av rovvilt i driftsåret 2017/2018, opplyser direktoratet. Dei søkte om erstatning for 69.000 dyr, mot 59.700 året før. Dermed var det litt under ein tredel av erstatningssøknadane som vart løyvde.

– Talet på rein som er undersøkt og dokumentert tatt av rovdyr, blir lagt til grunn, men reineigarar får òg erstatta dyr som ikkje er dokumentert tatt, viss det blir vurdert som sannsynleg at rovvilt har gjort skaden, opplyser direktoratet.

Det er fylkesmennene som behandlar søknadene.

– Mange faktorar påverkar tapstala i reindriftsnæringa, og tapa varierer frå år til år. I oppgjeret ser vi spesielt ein auke i erstatningssøknader frå Finnmark. I resten av landet er tapssituasjonen omtrent som før, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I driftsåret vart det ikkje dokumentert skadar forårsaka av ulv, og berre sju bjørneskadar.

