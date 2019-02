Valkomiteleiar vart «trua med VG-sak» om Giske vart innstilt

innenriks

– Eg fekk ein SMS midt under møtet i valkomiteen frå ein ukjent person, der dei seier at dei sat på upassande bilde og video av Trond. Dei sa at VG var svært interessert i bilda, seier Jorodd Asphjell til NRK.

Han leier valkomiteen i Trøndelag Ap, som tidlegare i veka var samla for å diskutere om Giske skulle innstillast som styremedlem i fylkespartiet då SMS-en kom. Giske vart ikkje innstilt som nestleiar, men som medlem av styret og arbeidsutvalet.

Torsdag trykte VG ei sak om reaksjonar på ein video der Giske dansar med ei ung kvinne.

Asphjell bekreftar også at det var han som var på bar med Giske då ein video av den tidlegare Ap-nestleiaren og ei ung kvinne, vart teken opp.

– Vi sat ute og tok to glas øl, først på Smelteverket, før vi gjekk vidare og innom Vulkan bar. Vi stod i baren og prata saman, og eg kan bekrefte at veldig mange ønskte å ta bilde og selfiar med Trond. Tonen var hyggeleg, sa Asphjell til journalistar då han kom Oslo lufthamn frå Brussel fredag ettermiddag.

– Eg sa til Trond at eg ikkje hadde orka å stå der og bli masa på på den måten. Men Trond er ein positiv og hyggeleg herremann, og lét seg bli teke selfie med. Eg sa: Er det så smart å gjere det? fortsette han.

– Når ein ser videoen i ettertid, ser den ikkje bra ut, seier Asphjell til Dagens Næringsliv.

Videoen viser Giske som dansar med ei ung kvinne. Sjølv om kvinna sjølv har sagt ho opplevde situasjonen som uproblematisk, har mange i Arbeidarpartiet reagert.

Valkomiteen i Trøndelag, som Asphjell leiar, skal ha eit nytt møte for å diskutere innstillinga av Giske fredag ettermiddag.

(©NPK)