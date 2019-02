innenriks

– Eg har fått med meg at Giske har trekt seg. Og eg meiner avgjerda er rett for å skape ro i partiet, skriv leiar Håkon Einarsve i Trøndelag AUF i ei tekstmelding til Trønder-avisa.

Han er glad for at komiteen kom til ei samrøystes løysing og meiner at Trøndelag Ap no må legge dette bak seg.

– Eg ser fram til at vi skal vinne valet og stå samla som eit lag, seier Einarsve.

