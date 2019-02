Tilbakekalte våtserviettar analysert – liten risiko for negative helseeffektar

innenriks

Produsenten Essity kalla umiddelbart våtserviettane tilbake frå butikkar og forbrukarar onsdag, då interne testar viste at serviettane hadde for høgt bakterienivå.

Ifølgje produsenten er ein våtserviett aldri fri for bakteriar, men det skal ikkje vere for høge bakterienivå. I dette tilfellet var bakterienivået høgare enn grenseverdiane Libero hadde sett, og derfor fekk dei analysert eksternt kva for bakteriar som var i produktet.

– Eg beklagar svært mykje om vi har skapt bekymring. Det er ikkje noko som er viktigare enn helsa og sikkerheita til barna våre. Vi tek ingen sjansar og valde derfor å tilbakekalle våtserviettane med ein gong det vart oppdaga, seier Jennie Andersson, ansvarleg for produktsikkerheit for Libero hos Essity.

Ho legg til at Libero har stoppa all produksjon og kjem til å setje inn alle nødvendige tiltak for å sikre at dette ikkje skjer igjen.

Forbrukarar som ikkje har slutta å bruke våtserviettar av merket Libero Touch Wet Wipes, blir oppfordra til å slutte å bruke dei med ein gong og returnere dei.

(©NPK)