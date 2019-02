Støre: – Eg har forståing for konklusjonen til valkomiteen

innenriks

– Eg har forståing for den konklusjonen som valkomiteen i Trøndelag trekte. Dei har jobba grundig med dette, seier Støre til TV 2.

– Denne saka som oppstod, stilte spørsmål ved dømmekrafta til Trond Giske, særleg i lys av forhistoria med varslarsaker, og det han sjølv har sagt om at han har hatt problem med å skilje mellom roller i sånne situasjonar, seier Støre om videoen som vart kjent torsdag.

– Eg har sagt i mange samanhengar at det er ikkje noko som er til hinder for full deltaking i partiet, men det som avgjer eit verv, er tillit. Og den som avgjer det no, er Trøndelag Arbeidarparti, for det er snakk om eit verv i det fylkespartiet, fortset Støre.

