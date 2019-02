Skogbransjen letta over klimaplan

innenriks

I fjor vart EUs felles klimaplan for åra fram mot 2030 endeleg godkjent og kunne dermed tre i kraft. Noreg er på si side i forhandlingar med EU om å bli med i denne klimaklubben.

Ein vesentleg del av forhandlingane har dreidd seg om norsk medlemskap i EUs ordningar for sektorane utanfor kvotesystemet og ordninga for skog- og arealbruk. I samsvar med EUs mål skal skog og landbruk bli sett under eitt og gi samla nullutslepp.

Tidlegare har EU lagt til grunn at Noreg ville hatt netto utslepp frå skogsektoren dersom dei fortsette hogstnivået som i dag. Skogbransjen har vore bekymra for at dei måtte redusere hogsten som følgje av norsk tilslutning til EUs klimaplan.

Fredag vedtok likevel regjeringa ein forhandlingsposisjon overfor EU som opnar for at skogeigarane kan auke hogsten fram mot 2030. Det er næringa svært positiv til.

– I utgangspunktet synest vi dette er eit underleg regelverk. Likevel er vi godt fornøgde med den jobben regjeringa har gjort i denne saka, seier NORSKOGs direktør Arne Rørå.

Han har sterk tru på at den norske forhandlingsposisjonen blir vedteken i EU og viser til at Finland har fått gehør for ein liknande modell.

– Det norske forslaget ligg innanfor den ramma som finst i EUs regelverk, så vi har stor tru på at det endelege resultatet blir på linje med det norske forslaget, seier Rørå.

(©NPK)