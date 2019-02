Politiet utvidar passbestillinga på nett til 90 dagar

innenriks

– Dette er på plass nokre stader allereie og blir innført over heile Austlandet om kort tid, seier fungerande avdelingsdirektør for politifag Ole B. Sæverud i Politidirektoratet.

Utfordringa med lange passkøar er særleg konsentrert i dei tre politidistrikta Oslo, Aust og Søraust, og pågangen er større enn politiet har vore førebudde på.

Slutt på drop-in

Oslo politidistrikt har allereie ein periode på 60 dagar for timebestilling, mens Aust og Søraust politidistrikt no aukar frå 30 dagar til 90 dagar.

– Vi meiner det er eit godt grep å utvide likt på heile Austlandet. Det gjer det enklare for dei som treng nytt pass og skaper jamnare pågang og er meir føreseieleg for oss som skal ta imot pass-søknadene, seier fortset Sæverud.

Politiet set i verk fleire tiltak for å avhjelpe situasjonen, mellom anna ved å utvide opningstidene på ettermiddagane og halde laurdagsope. I 2019 er planen at alle passkontor skal slutte med drop-in timar og ha timebestilling.

Wara møter politidirektøren

På bakgrunn av utfordringar med timebestilling av pass på Austlandet, har Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) teke initiativ til eit møte med konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

– Departementet er gjort kjent med at dei tre politidistrikta på Austlandet samarbeider om tiltak for å møte den høge etterspørselen med mellom anna utvida opningstider og laurdagsopent. Eg har likevel bedt om eit møte med politidirektøren for å få ei orientering om situasjonen og aktuelle tiltak, seier Wara.

Minst pågang om hausten og vinteren

Ifølgje politiet er årsakene til dei lange passkøane samansett. Pågangen er gjerne størst i forkant av sommarferien, og politiet har derfor oppfordra folk til å søke om pass på dei normalt rolegaste tidene, som er vinter og haust. Politiet meiner heller ikkje køane handlar om nedlegging av passkontor.

(©NPK)