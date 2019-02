Meir støtte til psykisk helse for studentar i utlandet

innenriks

– Helse- og trivselsundersøkinga til studentane viste at ein del norske studentar i utlandet har psykiske vanskar. No gir vi ANSA moglegheit til å hjelpe fleire studentar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Stadig fleire studentar oppgir at dei slit psykisk. Ifølgje Norsk studentorganisasjon har den psykiske helsa til studentar forverra seg drastisk frå 2014 til 2018. I Noreg hjelper studentskipnadene studentane med å få tilgang til helsehjelp for psykiske problem.

– Norske studentar i utlandet har falle utanfor dette apparatet. Ein del rapporterer at dei har få eller ingen hjelpetiltak rundt seg. ANSA har gjort eit viktig arbeid særleg for å formidle nettbasert hjelp, men ønsker å utvide tilboda. Det får dei no moglegheita til, seier Nybø.

ANSA tilbyr mellom anna eit online psykolog-tilbod så studentane har tilgang til norsk psykolog, uansett kvar i verda dei er. Interesseorganisasjonen til utanlandsstudentane får no 760.000 kroner i støtte til arbeidet.

