Giske krev unnskyldning frå VG

I eit Facebook-innlegg fredag morgon kjem Giske med versjonen sin av det som skjedde på videoen som utløyste bekymringsmeldinga.

– Laurdag kveld var eg hos ein kollega i Oslo og såg skiskyting på TV og åt middag. Etterpå gjekk vi ut på nabopuben der vi stod saman og prata. Der var det eit konstant trykk om å få ta selfiar og bilde, menn og kvinner som ville ha bilde eller video av meg saman med seg sjølv eller med venner, skriv han.

Samtidig erkjenner han at det ikkje nødvendigvis var ein god idé å dra på Vulkan Pub i Oslo denne laurdagen.

– Normalt ville det vore heilt uproblematisk. Men med det bakteppet som er akkurat no, burde eg ikkje sagt ja til det. Det hadde vore luraste å ikkje vere der i det heile, seier han.

– Såg verre ut enn det var

Det var torsdag kveld VG skreiv at Aps partisekretær Kjersti Stenseng same dag som Giske vart innstilt til eit nytt toppverv i Trøndelag, fekk ei ny bekymringsmelding om åtferda til den tidlegare Ap-nestleiaren overfor ei ung kvinne.

I saka hadde VG intervjua kvinna på videoen, som sa:

– Vi dansa og hadde det hyggeleg, så vart det litt mykje, så eg og venninna min drog derifrå.

Samtidig hadde dei intervjua fagforeiningsleiaren som sende inn bekymringsmeldinga, som sa han vart lyn forbanna då han såg videoen. Avisa siterte òg bekymringsmeldinga som vart send til Stenseng, der det mellom anna stod at Giske «var i ferd med å beføle en kvinne på et utested i Oslo».

Seinare same kveld publiserte NRK ei sak der dei òg hadde intervjua kvinna på videoen.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikkje noko meir enn ein dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikkje omvend. Det var ikkje noko anna enn hyggeleg tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greitt, sa ho.

Krev unnskyldning

Giske skriv at han og familien er veldig takknemlege for at kvinna oppklarte saka. Samtidig krev han ei unnskyldning frå VG.

– VGs sak teiknar det stikk motsette bildet av kva som var verkelegheita. Ikkje var det nokon person som hadde opplevd å bli behandla ugreitt, og videoen viste heller ikkje dette, skriv Giske.

– Eg respekterer at det kan vere ulike meiningar om eg bør bli valt til verv. Men sjølv i det store trykket som er mot meg akkurat no, må det gå nokon presseetiske grenser. Ved å framstille saka på ein heilt annan måte enn det var dekning for, har VG brote dei presseetiske grensene, og bør beklage saka, fortset han.

– Gav presis skildring

VG viser til svaret sjefredaktør Gard Steiro gav til NRK seint torsdag kveld.

– Kjernen i saka er ei bekymringsmelding. Ho er attgitt fordi ho har offentleg interesse mens det går føre seg ein strid knytt til Giskes posisjon i partiet. VG gav ei presis og kortfatta skildring av kva videoen viser, men valde av omsyn til dei involverte ikkje å publisere den. I tillegg kontakta VG kvinna på videoen, sa han.

– Opplevinga hennar var – som både VG og NRK skriv – at dei dansa og hadde det hyggeleg, så føydde ho til «så ble det litt for mye, så jeg og venninnen min gikk derfra». Kvinna godkjente dette sitatet. Ho ønskte ikkje bli sitert på noko anna, seier Steiro.

– Kvinna fekk lese opp heile VGs artikkel før publisering. Ho hadde ingen innvendingar. I dette tilfellet har altså ikkje VG gjort anna enn å vidareføre presise attgjevingar og forhåndsgodkjente sitat frå dei involverte partane. Giske valde å ikkje uttale seg, seier Steiro.

