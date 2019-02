Fleire i Aps største partilag «vurderer medlemskapet» etter Giske-bråk

innenriks

I ein e-post Aftenposten har fått tilgang til, kjem Mellem med kraftige utspel mot den tidlegare Ap-nestleiaren og seier han ville trekt seg frå partiet om han var i Giskes sko.

Samtidig opplyser Mellem at han etter debatten rundt Giskes kandidatur til styret i Trøndelag Ap har fått ei rad førespurnader frå medlemmer som spør om kva som føregår, og om det «ikkje er noko som kan blir gjort».

Til avisa utdjupar han at mange i partilaget er bekymra etter at Giske ligg an til å få eit nytt tillitsverv så kort tid etter at det vart konkludert med at han braut Aps retningslinjer om seksuell trakassering.

– Eg har fått fleire tilbakemeldingar frå trufaste medlemmer gjennom mange år, som seier at dei no har teke medlemskapet opp til vurdering. Då er det på tide å seie ifrå at «det er nokon vaksne heime i Ap», seier Mellem.

Avisa har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Giske sjølv, og verken partileiar Jonas Gahr Støre eller nokon andre i AP-leiinga ønsker overfor NTB å kommentere utspela frå Mellem.

Tidlegare har Støre understreka at saka mot Giske er avslutta og at det ikkje er nokon formelle hinder i vegen for at han kan få nye verv i partiet. Samtidig erkjenner han at saka har ført til reaksjonar.

– Saka har skapt engasjement, og eg har forståing for dei som meiner at varslarsakene vi behandla i fjor, ikkje er mindre alvorlege i år. Tillit er noko det tek tid å rette opp igjen, sa Støre i eit intervju med NTB onsdag.

(©NPK)