VG: Trond Giske blir ikkje innstilt som nestleiar i Trøndelag Ap

Det er VG som melder om avgjerda, som vart teken under møtet til valkomiteen i fylkespartiet onsdag formiddag i Trondheim.

Det har vore full splid i Aps største fylkeslag etter at Giskes kandidatur til nestleiarvervet ved sida av dagens nestleiar May Britt Lagesen vart kjent måndag.

Det har vore omstridt å gi Giske eit nestleiarverv no, berre eit drygt år etter at han gjekk av som nestleiar på nasjonalt nivå på grunn av varsel om seksuell trakassering.

Saka mot 52-åringen vart nyleg avslutta frå partiet si side. Konklusjonen om at han hadde brote dei interne retningslinjene til partiet om seksuell trakassering vart ståande, men samtidig vart det opna for at han igjen kunne delta for fullt i Ap.