TV 2: Trond Giske blir ikkje nestleiar i Trøndelag Ap

TV-kanalen erfarer at Giske likevel får eit anna maktverv, nemleg som landsstyremedlem i partiet.

Ifølgje TV 2 ligg det an til ei samrøystes innstilling frå fylkeslaget onsdag formiddag, der Nord- og Sør-Trøndelag skal ha landa på eit kompromiss.

Det har vore full splid i Aps største fylkeslag etter at Giskes kandidatur til nestleiarvervet ved sida av dagens nestleiar May Britt Lagesen vart kjent måndag. Mens han hadde sterk støtte i Nord-Trøndelag, sa blant andre Lagesen tvert nei.

Valkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti samla seg i Folkets Hus i Trondheim klokka 9.30 for å diskutere innstillinga.

Også i resten av Ap har det vore omstridt å gi Giske eit nestleiarverv no, berre eit drygt år etter at han gjekk av som nestleiar på nasjonalt nivå på grunn av varsel om seksuell trakassering frå han.

Saka mot 52-åringen vart nyleg avslutta frå partiet s side. Konklusjonen om at han hadde brote dei interne retningslinjene til partiet om seksuell trakassering vart ståande, men samtidig vart det opna for at han igjen kunne delta for fullt i Ap.

