Slektsgard i Hedmark selt for 80 millionar kroner

innenriks

Gammelstu Stai gård ligg i Stor-Elvdal i Østerdalen. Garden vart bygt i år 1536 og har vore i familien i 13. generasjonar. No er det slutt, skriv Nationen.

– Eg kan bekrefte at Brøttum Almenning har kjøpt heile eigedommen for 80 millionar kroner, seier advokat Pål Johnsrud, i advokatfirmaet Johnsrud og Co AS, som sel eigedommen.

Bygdeallmenningen driv mellom anna med tradisjonelt skogbruk, utbygging av område og bortfeste og sal av tomter til fritidsbustader.

Eigedommen omfattar Gammelstu Stai gård, Hirkjølen skog og Seljordet gard. Totalt har eigedommen eit areal på 61.235 dekar med skog og mark, 180 dekar innmarksbeite og 45 dekar til anna bruk.

Dei nye eigarane kan i tillegg glede seg over eit gardshotell, pølsemakeri, bakstehus og to fjøsar. I tillegg finst det ein hovudbygning, eit vånings- og reiskapshus og ein garasje på 170 kvadratmeter på gardstunet.

Eigedommen vart lagt ut i mai fjor med ei prisantyding på 102 millionar kroner. Det var den dyraste landbrukseigedommen som vart lagt ut på den opne marknaden i fjor. Eigedommen hadde 25 interessentar, fire deltok i bodrunden.

