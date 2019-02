Motstridande opplysningar om Giske-semje

innenriks

Valkomiteen i Trøndelag Arbeidarparti skal samle seg i Folkets Hus i Trondheim klokka 9.30 for å diskutere i kva grad Giske skal innstillast som nestleiar i det største fylkeslaget til partiet.

Leiaren i valkomiteen, Jorodd Asphjell, seier til NRK at komiteen har vore i samtalar allereie frå 7-tida onsdag morgon. Ifølgje rikskringkastaren ligg det an til at møtet i valkomiteen blir kortvarig, sidan dei allereie skal ha valt.

VG skriv omtrent samtidig at valkomiteen ikkje er einig, og at det skal gå mot full maktkamp. Ifølgje kjeldene til avisa har både leiar Per Olav Hopsø og nestleiar May Britt Lagesen gitt eksplisitt beskjed til komiteen at dei ikkje ønsker han inn i leiinga, og dei som ikkje støttar Giske skal stå klare for å kjempe kampen fullt ut.

Å gi politikaren eit nestleiarverv Trøndelag Ap allereie no er omstridd i partiet. For eit drygt år sidan gjekk Giske av som nestleiar på nasjonalt nivå etter at det kom fleire varsel om seksuell trakassering frå han.

Saka mot 52-åringen frå partiet si side vart nyleg avslutta. Konklusjonen om at han hadde brote dei interne retningslinjene til partiet om seksuell trakassering vart ståande, men samtidig vart det opna for at han igjen kunne delta for fullt i Ap.

