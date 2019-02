Lakseaksjar i fall på negativ børs

innenriks

Mest omsett onsdag var Mowi, tidlegare kjent som Marine Harvest. Aksjen fall 2,3 prosent.

Nedgang var det òg for Salmar (-4,3), Grieg Seafood (-2,0) og Lerøy Seafood Group (-1,9). Alle dei fire selskapa har bekrefta at dei har hatt umelde kontrollar frå EU-kommisjonen. Kommisjonen mistenkjer at det føregår ulovleg prissamarbeid på laks, men understrekar at dei er i innleiinga av granskinga og at det ikkje betyr at selskapa har gjort seg skuldige i noko ulovleg.

Blant andre selskap med nedgang var Equinor (-0,4), Telenor (-0,2), DNB (-0,5) og Subsea 7 (-0,8).

Norwegian var vinnaren på onsdag, med ein oppgang på 11,2 prosent. Flyselskapet henta dermed inn noko av fallet frå den siste tida – i ein periode med emisjon. Den siste månaden har aksjen falle drygt 41 prosent.

Også DNO (+5,2) og Yara International (+2,1) var blant selskapa med ein bra børsdag onsdag.

Ute i Europa var stemninga betre enn i Oslo. I Paris, London og Frankfurt steig hovudindeksane med mellom 0,7 og 1,0 prosent.

Nordsjøolje vart onsdag ettermiddag omsett for 66,84 dollar, noko som var 0,6 prosent over nivået natta før.

