Kripos kritiserer forslag om digitalt grenseforsvar

Kripos leverte innspelet i eit høyringssvar til eit lovforslag om E-tjenestens informasjonsdeling, skriv Aftenposten.

Lovforslaget gjer det mogleg for E-tenesta å lagre informasjon om det digitale bruket vårt som kryssar grensa. Informasjonen skal lagrast i 18 månader. Kripos meiner at forslaget gir dei for snever tilgang til den lagra informasjonen.

Ifølgje Kripos kan det gi negative konsekvensar for moglegheita deira til å handtere alvorleg og samfunnsskadeleg kriminalitet. Dei peikar særleg på dersom styresmaktene kan komme over informasjon om pågåande seksuelt misbruk av barn, for så å slette informasjon utan å følgje det opp.

I høyringssvaret skriv Kripos at lovteksten er «rettsteknisk mindre god» og motiva bak lovforslaget er «relativt diffuse». Dei meiner at dei rettslege rammene for informasjonsinnhenting står fram som «noko fragmentarisk og uklart».

Det såkalla Lysne II-utvalet, som vart sett ned i 2016, konkluderte med at E-tenesta bør få etablere DGF – Digitalt grenseforsvar. Dei konkluderte òg at E-tenesta bør få innhente informasjon også frå kabelnettet, ikkje berre frå satellitt.

