Kong Harald fyller 82 år torsdag

innenriks

Noregs konge trer inn i sitt 82 år med ein stadig innhaldsrik timeplan.

I 2018 var kongeparet på statsbesøk både til Argentina og Kina, og om ein dryg månad er det duka for endå ei reise til utlandet der Chile er destinasjonen.

Besøket markerer 100 år med diplomatiske samband mellom Noreg og Chile, og på turen skal dei kongelege mellom anna møte presidenten i landet Sebastián Piñera.

Dei kommande månadene vil kongen òg ha fylkesturar på agendaen, og både kongeparet og kronprinsparet vil reise rundt på besøk til fleire stader rundt om i Noreg.

Den 82 år gamle kongen er likevel ikkje berre aktiv når det gjeld reising, han har tidlegare denne månaden òg vore engasjert på mediefronten. I eit stort intervju med Dagens Næringsliv, samanliknar kong Harald Noregs oljefond med Onkel Skrues pengebinge.

– Vi har jo vorte rikare enn vi nokon gong kunne førestilt oss. Vi har vorte onkel Skrue, vi, eit land med masse pengar. Det gjer oss attraktive for mange sidan dei vil at det store oljefondet vårt skal investere hos dei, seier kongen til avisa.

Kongen gjentok òg tidlegare forsikringar om at han aldri kjem til å forlate trona så lenge han lever.

– Det har vorte tradisjon i dette landet for at vi held på «til the bitter end», seier han til DN.

(©NPK)